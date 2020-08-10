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Karantinada olması gereken aile tatile giderken yakalandı, haklarında adli işlem başlatıldı

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı nedeniyle karantinada olmaları gereken aynı aileden 4 kişi, tatile giderken jandarma ekibince yakalandı. Aile bireyleri hakkında adli işlem başlatıldı.

AA10 Ağustos 2020 Pazartesi 16:35 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:13
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesine bağlı Balaban köyü Velika Köprüsü mevkisinde trafik ve asayiş kontrolü sırasında bir otomobili durdurdu.

Kontrollerde aynı aileden D.A, S.A, S.A. ve S.A'nın, Kovid-19 tanısı sebebiyle karantinada olmaları gerektiği tespit edildi.

112 Acil Servis ekipleri, 4 kişiyi karantinaya alınmak üzere Demirköy Devlet Hastanesine götürdü.

Hastanede tedavilerine başlanılan ailenin İstanbul'da yaşadığı ve tatil için Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesine gittiği öğrenildi.

Aile bireyleri hakkında adli işlem başlatıldı.

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