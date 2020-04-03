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Güncel

Başkale'de karantinada olan 270 aileye gıda yardımı yapıldı

Van'ın Başkale ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahalledeki 270 aileye gıda yardımı yapıldı.

IHA03 Nisan 2020 Cuma 13:42 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 13:42
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Başkale ilçesine bağlı Ilıcak Mahallesi ve Belliyurt Mezrası, İstanbul’dan gelen bir kişinin teması sonucu koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınırken, vatandaşların bu süreçte mağdur olmaması için içerisinde temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu gıda torbaları ise 270 aileye ulaştırıldı. Mahalle Muhtarı Sabahattin Güner, devlet yetkililerinin bu süreçte kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkürlerini ileterek, “5 gündür bizim köy karantinadadır. 3 bin nüfusu olan köyümüze erzak geldi. Köyümüzde yaşayan 3 bin kişi adına ben Cumhurbaşkanımıza, valimize ve kaymakamımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Karantinadaki bir diğer mahalle olan Esenyamaç ve bağlı 7 mezrasındaki 406 aileye de gıda yardımı dağıtılmıştı.

Egzersizi internet aracılığıyla evlere taşıyorlar

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