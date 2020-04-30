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Karantinadaki vatandaşlardan övgü ve teşekkür

Umman'dan Türkiye'ye getirilerek korona virüs tedbirleri kapsamında Van'da gözlem altında tutulan vatandaşlar devlete sevgi ve memnuniyetini dile getirdi.

İHA30 Nisan 2020 Perşembe 14:36 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 14:37
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Umman’dan 23 Nisan tahinde hava yoluyla Van’a gelen 250 Türk vatandaşının, Tuşba ilçesinde Süleyman Şah Öğrenci Yurdu ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesinde bulunan İmam Şafi Öğrenci Yurdu’ndaki karantinası sürüyor. Her biri farklı odalarda kalan vatandaşlardan bazıları, duygularını çektikleri videolarla ifade etti.

“EVİMİZDE GİBİ HİSSEDİYORUZ”

Umman’dan geldiklerini belirten vatandaşlar, yurtlarda kendilerine sunulan imkanların çok iyi olduğunu belirtti. Kendilerini evlerinde gibi hissettiklerine dikkat çeken vatandaşlar, karantina süresince kendilerine bu imkanı sunan devlet yetkililerine teşekkür etti.

Askeri birlikte Kovid-19 önlemleri had safhada

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