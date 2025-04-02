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Karar Resmi Gazete'de... Bazı eşyaların ithalatına ilişkin yeni gelişme

Bazı eşyaların ülkeye giriş işlemlerini yapacak yetkili gümrük idareleri yeniden belirlendi.

AA2 Nisan 2025 Çarşamba 10:14 - Güncelleme:
Karar Resmi Gazete'de... Bazı eşyaların ithalatına ilişkin yeni gelişme
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Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğlerle, kozmetik, deri ve deriden mamul eşya ile ayakkabıların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük idareleri arasına Trabzon Gümrük Müdürlüğü eklendi.

Pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrükler arasına da Trabzon ile Antalya gümrük müdürlükleri dahil edildi.

Cam ihtisas gümrüğü uygulaması da emniyet camları, sofra, mutfak, tuvalet ve benzeri işler için cam eşyaları kapsayacak şekilde genişletildi.

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