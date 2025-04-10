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Karar Resmi Gazete'de! Hayati İnanç'a yeni görev

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar ile Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu'na yayıncı Hayati İnanç atandı.

IHA10 Nisan 2025 Perşembe 08:35 - Güncelleme:
Karar Resmi Gazete'de! Hayati İnanç'a yeni görev
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Cumhurbaşkanlığı politika kurulu üyeliklerine atamalar yapıldı. Şiir sohbetleri ile bilinen yayıncı Hayati İnanç Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu'na atandı. Kurula yapılan atamalar ise şu şekilde: "Hayati İnanç, Abdulkadir Özbek, Doç. Dr. Ahmet Özdinç, Ali Arif Özzeybek, Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, Ebru Baybara Demir, Prof. Dr. Emine Özmete, İdris Kardaş, Dr. İpek Coşkun Armağan, Prof. Dr. Kemal Sayar, Dr. Murat Yılmaz, Öznur Çalık, Prof. Dr. Recep Yıldız, Şahika Ercümen, Tarkan Zengin, Prof. Dr. Veysel Bozkurt."

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