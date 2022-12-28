Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Dışişleri Bakanlığı'nda açık bulunan pozisyonlara atama yapıldı

Resmi Gazete'nin 28 Aralık 2022 tarihli sayısı yayımlandı. Yayımlanan sayıda Dışişleri Bakanlığında açık bulunan genel müdürlük pozisyonlarında açık bulunan pozisyonlara atama yapıldı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlan karara göre, Dışişleri Bakanlığında açık bulunan İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürlüğüne Oğuzhan Ertuğrul ve Yurdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürlüğüne Ayda Ünlü atandı.

Diğer taraftan yine Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdür Yardımcılığına Ayşe Uzer, Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına ise Dildaş Kırbaşlı Karaoğlu atandı.



Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddesi gereğince yapıldı.