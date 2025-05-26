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Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Gümrükte el konulan kaçak eşyaya ilişkin esaslar güncellendi

Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde el konulan kaçak eşya ve alıkonulan taşıtlara ilişkin esasları düzenledi.

AA26 Mayıs 2025 Pazartesi 12:11 - Güncelleme:
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Gümrükte el konulan kaçak eşyaya ilişkin esaslar güncellendi
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Bakanlığın "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KURUM VE MEVZUAT GÜNCELLENDİ

Yönetmelik, kanun uyarınca kaçak akaryakıt hariç el konulan her türlü eşya ve alıkonulan taşıtların muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması, nakliyesi ve imhası ile bu işlemlere ilişkin masrafların karşılanmasıyla ilgili usul ve esasları belirliyor.

Düzenlemeyle, döner sermaye, nükleer çift kullanımlı madde, malzeme ve ekipmanlar, nükleer ve radyoaktif maddeler, radyoaktif bulaşma bulunan maddeler ile nükleer veya radyoaktif atık niteliği taşıyan maddelere ilişkin tanımlar ile ilgili kurum ve mevzuat güncellendi.

EŞYA KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

El konulan ve ambalajlarında bandrol gibi işaretler bulunmayan veya yabancı bandrol bulunan tütün mamulleri, alkollü içkiler, makaron, elektronik sigara ve elektronik nargile gibi ürünlerden alınacak numune miktarları güncellendi ve numune alınabilecek eşya kapsamı genişletildi.

EŞYA DERHAL İMHA EDİLECEK

Değişiklikle, bandrollü tütün mamulleri ve alkollü içkilerin el konulmasını müteakip adli mercilerden imhası yapılmak üzere tasfiye kararı verilmesi talep edilecek. El koyma tarihinden itibaren 6 ay içinde adli mercilerce herhangi bir kararın bildirilmemiş olması halinde numune alınarak eşya derhal imha edilecek.

Kaçak zannıyla el konulan eşya ile alıkonulan taşıtların muhafaza ücretlerine ilişkin tarifede de güncellemeye gidildi.

  • gümrüklerde el konulan eşya
  • kaçak alıkonulan taşıtlar
  • ticaret bakanlığı yönetmeliği

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