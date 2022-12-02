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Kararlılığımız dünyanın gündeminde: Diplomasi trafiği Türkiye'yi durduramadı

ABD merkezli Foreign Policy, Türkiye'nin Suriye'ye askeri harekat kararlılığını yazdı. Diplomasi trafiğine dikkat çekilirken görüşmelerin Türkiye'yi durdurmaya yetmediği ifade edildi. Trump yönetiminde Savunma Bakan Yardımcısı olan Mulroy ise Türkiye'nin kendini savunma hakkının olduğunu dile getirdi.

2 Aralık 2022 Cuma 10:48 - Güncelleme:
Kararlılığımız dünyanın gündeminde: Diplomasi trafiği Türkiye'yi durduramadı
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik eş zamanlı olarak düzenlediği Pençe Kılıç Harekatı, ABD'nin gündeminden düşmüyor.

TSK'nın sınır ötesi harekatı karşısında terör örgütü YPG/PKK bozguna uğrarken ABD basını, Türkiye'nin operasyon kararlılığına dikkati çekti.

Türk ve ABD'li heyetler arasında yürütülen diploma trafiğine işaret eden ABD merkezli Foreign Policy dergisi ABD'nin Suriye operasyonuna karşı çabalarının sonuçsuz kaldığını kaldığını yazdı.

Bu durumun ABD Başkanı Joe Biden yönetimi için bir diplomatik kriz olduğunu yazan dergi, "Çarşamba günü, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Türk kuvvetlerinin Suriye'ye geniş çaplı saldırısını engellemeye çalışmak için Ankara'daki Türk yetkililerle telefon görüşmeleri yaptı." dedi.

Ayrıca ABD'nin eski Suriye özel temsilcisi ve eski Ankara büyükelçisi James Jeffrey'in, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bizzat görüşmek üzere Ankara'da olduğu kaydedildi.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ TÜRKİYE'Yİ DURDURAMADI

Diğer taraftan daha önce benzer görüşmelerin, Türkiye'yi askeri operasyonlardan geri adım attırma konusunda başarısız olduğuna da vurgu yapıldı. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde Savunma Bakan Yardımcısı olan Mick Mulroy, "Türkiye'nin kendini savunma hakkı var." dedi.

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