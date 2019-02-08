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Karataş Belediye Başkanı Ünal CHP'den istifa edip, MHP'ye geçti

CHP'li Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal, yeniden aday gösterilmemesinin ardından partisinden istifa ettiğini, siyasete MHP’de devam edeceğini açıkladı.

  • İHA
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Ünal, partisinden aday gösterilmemesinin ardından CHP Adana İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, partisine ve memlekete verdiği hizmetlerin değerlendirilmesi gerektiğini düşündüğünü belirterek, “17 yıllık CHP Karataş İlçe Başkanlığım sonrası, Karataş ilçemizde CHP’nin 20 yıldır alamadığı bayrağı kaldırmış biri olarak, yapılan haksızlığın herkes tarafından görülmesini istiyorum. Bizler seçilmiş belediye başkanları olarak kaldırdığımız bayrağın her daim savunucusu olduk. Gerek maddi gerekse manevi anlamda Cumhuriyet Halk Partisi’nin yerelde ve ulusalda başarısı için mücadelemizden hiçbir zaman kaçmadık. Ancak söz konusu emek, vefa ve hizmetler olunca yapılanların görmezden gelinip, mevcut belediye başkanı olarak hiçe sayılmam tarafımca kabul edilebilir bir yaklaşım olmamıştır. Demokrasiyi savunan bir parti olarak bilinen Cumhuriyet Halk Partisi, ne yazık ki şahısların doğruyu görmezden gelerek yanlış üzerinde direten, antidemokratik kararlar ile Zeydan Karalar’ın keyfi talepleri ile yönetilmeye başlanmıştır” diye konuştu.
 
Belediye Başkanı Ünal, partililerin desteklerini almasına rağmen genel merkez yöneticileri ve genel başkan yardımcılarının bir belediye başkan adayı tarafından yönetildiğine anlam veremediğini kaydederek, “Ben CHP Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal yaşanan bu sıkıntılar ve antidemokratik yaklaşımlar sebebiyle 17 yıl ilçe başkanı olarak ve 5 yıl belediye başkanı olarak hizmet verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiğimi belirtmek istiyor ve bundan sonraki siyasi yaşantımı Milliyetçi Hareket Partisi’nde devam edeceğimi belirtmek istiyorum” dedi.
 
Ünal, bu saatten sonra Milliyetçi Hareket Partisi’ne destek veren bir belediye başkanı olarak, Cumhur İttifakı adayları Adana Büyükşehir'de Hüseyin Sözlü’yü ve Karataş’ta Necip Topuz’u açık açık destekleyeceğini ifade etti.

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