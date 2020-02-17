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Karavanla dünya turuna çıkan Avustralyalı çift Demirci'ye hayran kaldı

Avustralya'dan 3 yıl önce karavanla dünya turuna çıkan ve tarihi, el dokuma halıları ve şifalı hünnapı ile meşhur Manisa'nın Demirci ilçesine gelen John ve Anneshka Brown çifti, ilçeye hayran kaldı.

AA17 Şubat 2020 Pazartesi17:33 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 17:33

İstanbul'dan başlayıp Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgeleri gezilerinin ardından Ege Bölgesi'ne geçen Brown çifti, Demirci ilçesine geldi. İlçenin el dokuması halılarıyla meşhur olduğunu öğrenen Brown ailesi, Demirci'de el sanatlarının yaşatıldığı iş yerlerini dolaştı.

İlçenin organik pazarını da ziyaret eden Brown çifti, "ölümsüzlük meyvesi" olarak da bilinen hünnap ve organik kuru üzümün tadına baktı.

El halısı atölyeleri de inceleyen çift, kendi evleri içinde çok sayıda halı satın aldı.

Türkiye'nin muhteşem bir ülke olduğunu söyleyen John Brown, Demirci'yi çok beğendiklerini belirterek, "Burada gerçekten çok sıcak insanlar var. Buradaki organik ürünlerin tadı da çok güzel. Avustralya'daki dostlarımıza buradaki hünnap ve kuru üzümden götüreceğiz ve bu güzel ortamı anlatacağız." dedi.

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