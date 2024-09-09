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  • Karayolları ekiplerinden yoğun mesai: Bolu Dağı Tüneli çalışması planlanan tarihten 12 gün önce bitti
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Karayolları ekiplerinden yoğun mesai: Bolu Dağı Tüneli çalışması planlanan tarihten 12 gün önce bitti

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikametindeki tünel tüpünün uzatılması çalışması, planlanan tarihten 12 gün erken tamamlandı. Yol trafiğe açılırken, ekiplerin 38 günlük çalışmasının detayları da Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan videoda yer aldı.

DHA9 Eylül 2024 Pazartesi 15:45 - Güncelleme:
Karayolları ekiplerinden yoğun mesai: Bolu Dağı Tüneli çalışması planlanan tarihten 12 gün önce bitti
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Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde Bolu Dağı Tüneli'nin uzatılması için 31 Temmuz'da çalışma başlatıldı. Tünelin 67 metre uzatılması çalışmaları kapsamında otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı.

TATİL DÖNÜŞÜ ÖNCESİ ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Bolu Dağı Tüneli'nin ulaşıma kapatılmasının ardından D-100 kara yolunda akşam saatlerinde ve hafta sonlarında ulaşım durma noktasına geldi. Okulların açılması, tatilcilerin dönüşü ve gurbetçilerin de ülkelerine dönecek olması nedeniyle Bolu Dağı geçişinde araç trafiğinin daha da artacak olması göz önünde bulundurularak çalışmalar hızlandırıldı.

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTILAR

Karayolları ekiplerinin gece gündüz çalışmasıyla 19 Eylül'de açılması planlanan Bolu Dağı Tüneli ve viyadüklerdeki derz çalışmaları bitirilerek 7 Eylül Cumartesi günü yol ulaşıma açıldı. Hızlı çalışma sayesinde yol, planlanan tarihten 12 gün önce açıldı.

Bolu Dağı Tüneli'nde 38 gün süren çalışmaların detayları da Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan video ile paylaşıldı. Videoda, ekiplerin gün gün yaptıkları çalışmalar yer aldı.

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