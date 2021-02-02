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Karayolu Trafik Güvenliği Programı... Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Erdoğan, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Belgesi Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

02 Şubat 2021 Salı 14:49 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 15:00
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Başkan Erdoğan, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Belgesi Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bu ülkede yaşayan istisnasız herkesin trafik güvenliği hususundaki çalışmalara destek vermesi şarttır.

Görevi devraldığımızda 6 bin 100 km bölünmüş yol vardı. Bugüne kadar 22 bin km daha bölünmüş yol kazandırdık.

Son 2 yılda 6 bini Emniyet 2 bini Jandarma olmak üzere 8 bin trafik personelini göreve başlattık.

Türkiye, dünyada trafik kazalarındaki can kaybında yüzde 50 azalış hedefini tutturan iki ülkeden biri oldu.

İçimizin soğuması, kalbimizin mutmain olması için görmemiz gereken rakam sıfır kaza, sıfır can kaybı, sıfır acıdır.

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