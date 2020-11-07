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Güncel

Karayolundan yolun karşısına geçmeye çalıştı canından oldu

Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü A.T. gözaltına alınırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA07 Kasım 2020 Cumartesi 10:35 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 10:35
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Kaza, dün akşam saat 22.30 sıralarında Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesine bağlı Kargacı Mahallesi yakınlarındaki dinlenme tesisi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mola veren yolcu otobüsünden inen Mustafa Metin Çoban’a (52) karayolunda karşıdan karşıya geçmek isterken, Konya yönüne giden A.T’nin kullandığı Ford marka 72 AB 118 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemeler sonrası şahsın cansız bedeni Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü A.T. gözaltına alınırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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