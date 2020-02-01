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Karbonmonoksit gazından 15 kişi zehirlendi

Kilis’te sobadan sızan karbonmonoksit gazından 15 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

IHA01.02.2020  10:35 - Güncelleme: 01.02.2020  10:35

Dün gece ve sabaha kadar Kilis ve ilçelerinde etkili olan rüzgar nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit gazından 15 kişi zehirlendi. Musabeyli ilçesine bağlı Yeşiloba köyünde 4 kişi, Kilis merkez Kanuni Sultan Süleyman Mahallesi’nde 6, Ekrem Çetin Mahallesi’nde ise 5 kişi zehirlendi. Zehirlenenlerden bazıları yakınlarının yardımıyla bazıları ise 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zehirlenen 15 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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