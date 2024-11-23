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  • Kardan dolayı kapanan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü yeniden ulaşıma açıldı
Güncel

Kardan dolayı kapanan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü yeniden ulaşıma açıldı

Kar nedeniyle ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki İstanbul yönünde trafik kontrollü sağlanmaya başladı.

AA23 Kasım 2024 Cumartesi 22:42 - Güncelleme:
Kardan dolayı kapanan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü yeniden ulaşıma açıldı
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Otoyolun Cankurtaran mevkiinde, kar yağışı ve buzlanma yüzünden yaşanan hasarlı trafik kazaları, yolda kalan veya kayan araçlar nedeniyle ulaşım çift yönlü durmasının ardından ekiplerce çalışma başlatıldı.

Karayolları ve jandarma ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda yolun İstanbul yönü yeniden ulaşıma açıldı. İstanbul yönünde ulaşım kontrollü sağlandığı yolun Ankara istikametinde trafiğin normale dönmesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Bolu Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yolda beklemek zorunda kalan sürücü ve vatandaşlara, Valilik koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Kızılay ve ilgili kuruluşlarca yakıt, kumanya, su ve battaniye dağıtımı yapıldığı kaydedildi.

  • Bolu Dağı
  • ankara
  • bakan uraloğlu

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