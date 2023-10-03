Kardeş kavgasında kanlı son: 1 yaralı

Ankara'da bir kişi, kavga ettiği kardeşini bacağından silahla vurarak yaraladı.

Olay, Haymana ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa K. ile kardeşi Yılmaz K. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Alevlenen kavgada ağabey Mustafa K., kardeşini bacağından silahla vurarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeş ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Saldırgan ağabey ise polis tarafından gözaltına alındı.