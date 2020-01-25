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Kardeş Kazakistan'dan destek ve taziye mektupları

IHA25.01.2020  13:26 - Güncelleme: 25.01.2020  13:26

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym Jomart Tokayev, "Bu ağır imtihan anında acılarınızı paylaşıyor, tüm Kazak halkı ve şahsım adına Zat-ı Devletlerine ve kardeş Türk halkına başsağlığı ve sabır diliyorum" mesajını gönderdi.

Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mektubu gönderdi.

Elazığ’da meydana gelen depremden dolayı çok sayıda vatandaşınızın vefat ettiği ve yaralandığı aci haberi derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunduğunu bildiren Cumhurbaşkanı Tokayev, “Bu ağır imtihan anında acılarınızı paylaşıyor, tüm Kazak halkı ve şahsım adına Zat-ı Devletlerine ve kardeş Türk halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah Teala’dan afet esnasında vefat edenleri cennetiyle sefiraz etmesini, yaralılara ise acil şifalar niyaz ederim" ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan, Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Elbası Nursultan Nazarbayev de Erdoğan’a taziye mektubu gönderdi.

Türkiye’nin Elazığ ve Malatya illerinde meydana gelen ve insanların vefatına ve yaralanmasına sebebiyet veren şiddetli depreme dair haberi büyük bir teessürle öğrenmiş bulunduğunu belirten Nazarbayev, “Böylesine zor bir anda vefat edenlerin yakınlarının ve tüm Türkiye halkının kederini paylaşıyor, başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yaralıların ivedilikle iyileşerek ailelerine dönmelerini temenni ediyorum" cümlelerine yer verdi.

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