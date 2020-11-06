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Katar: Kardeş Türkiye'ye her türlü yardımı sunmaya hazırız

Katarlı ve Türk yetkililer, İzmir depreminin ardından insani durumu görüştü. Katar Kalkınma Fonu Stratejik Planlama İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Abdullah ed-Debbağ ülkesinin, kardeş Türkiye halkına her türlü yardımı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

AA06 Kasım 2020 Cuma 07:09 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 07:18
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Katar Kalkınma Fonu Stratejik Planlama İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Abdullah ed-Debbağ ile AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, İzmir'de yaşanan depremin ardından insani durumla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Debbağ ile Güllüoğlu, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu'nun da katılımıyla videokonferans yöntemiyle toplantı düzenledi.

İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa temennisinde bulunan Debbağ, ülkesinin, kardeş Türkiye halkına her türlü yardımı sunmaya hazır olduğunu kaydetti.

AFAD Başkanı Güllüoğlu ise Debbağ'a, İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği, depremzedeler için geçici barınma alanları oluşturulduğu ve tüm zorunlu ihtiyaçlarının karşılandığı bilgisini verdi.

Güllüoğlu, gönderdiği destek mesajlarından ötürü Katar yönetimine teşekkür etti.

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