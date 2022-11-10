Kardeş ülke Azerbaycan'dan 24 TV'ye ödül

Kardeş ülke Azerbaycan, 44 gün süren Karabağ Savaşı ve zaferin ikinci yıldönümünde Türk medyasına bir minnettarlık hatırası olarak 24 TV'ye ödül takdiminde bulundu. Ödülü Azerbaycan Islahatçı Gençler Birliği Başkanı Ferit Şahbazlı, TürkMedya ailesini temsil eden 24 Dış Haberler Müdürü Çağrı Alkan'a teslim etti.

TÜRK MEDYASINA TEŞEKKÜR ETTİ

Azerbaycan Islahatçı Gençler Birliği Başkanı Ferit Şahbazlı, 44 gün süren Karabağ Savaşı'ndaki desteği dolaysıyla Türk medyasına teşekkür etti.

Türk medyasına desteğinden dolayı teşekkürünü yineleyen Şahbazlı, "Burada Türk medyasının çok değerli yüzleri, çok değerli simaları var." dedi.

Azerbaycan ile o dönemde tek yürek olan Türk medyası, halen de desteğini sürdürüyor.

Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinin katıldığı Ödül Töreni buluşmasında, Azerbaycan Islahatçı Gençler Birliği Başkanı Ferit Şahbazlı, ödülü TürkMedya ailesini temsil eden 24 Dış Haberler Müdürü Çağrı Alkan'a teslim etti.

"BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ BİR ÖDÜL"

Ödülü teslim alan 24 Dış Haberler Müdürü Çağrı Alkan ise, "Azerbaycan, Türkiye kardeşliğini bu gece tekrar pekiştirdik burada diğer meslektaşlarımızla birlikte. Bu kıymetli ödül için çok teşekkür ediyoruz, gerçekten çok kıymetli, değerli bir ödül bizim için." ifadelerini kullandı.

24 Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, Günün Manşet'i programında kardeş ülke Azerbaycan'a ödül dolaysıyla selam gönderdi.

Temennilerini dile getiren Çiçek, "Bu vesileyle Azerbaycanlı kardeşlerimizi bu zaferlerini bir kere daha kutlayalım." dedi.

Ayrıca ödül töreninde iki ülke ilişkilerini derinleşerek devam ettirilmesi, görüş ve temenniler paylaşıldı.