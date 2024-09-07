Kardeş ülke Azerbaycan'ın gönderdiği Be-200 uçağından çalışmalara destek

Azerbaycan'dan gönderilen "Be-200" tipi amfibi uçak, dün İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara destek verdi.
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, amfibi uçağın Bergama'daki yangın bölgesinde söndürme çalışmalarına destek sağladığı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in telefonda görüştüğü, Aliyev'in bir yangın söndürme uçağını Türkiye'ye tahsis ettiklerini belirttiği bildirilmişti.
Amfibi uçak, Muğla, Bolu, Manisa ve Balıkesir'deki yangınların söndürülmesi çalışmalarında da yer almıştı.