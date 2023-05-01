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Kardeş ülkede, 16 İran casusu tutuklandı

Azerbaycan'da polis tarafından düzenlenen özel operasyonda İran adına casusluk yapan 16 kişi yakalandı ve cezaevine gönderildi.

IHA1 Mayıs 2023 Pazartesi 19:59 - Güncelleme:
Kardeş ülkede, 16 İran casusu tutuklandı
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Azerbaycan'da polis, uyuşturucu satışıyla elde edilen parayla radikalizmi ve diğer yasadışı faaliyetleri teşvik eden kişilere yönelik operasyon düzenledi. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran adına casusluk yapan 16 kişinin tutukladığı belirtilerek, tutuklanan kişilerin ağırlıklı olarak İran'dan kontrol edildikleri ve uyuşturucu bağımlılarını kirli emellerine alet ettikleri bildirildi.

Polisin ifşa ettiği İran casus ağının üyelerinin bağlantıları ve sosyal ağ hesaplarındaki yasadışı faaliyetleri hakkında inkar edilemez birçok kanıtın bulunduğu aktarılan açıklamada, söz konusu şüphelilerin radikal eylemlerini hiçbir zaman inkar etmedikleri ve vatandaşı oldukları Azerbaycan'ın yasalarına göre değil, İran'daki yöneticilerinin emirlerine göre hayatlarına sürdürdükleri ifade edildi.

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