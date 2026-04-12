  • Kardeş ülkeden gövde gösterisi: Türk F-16'ları törene damga vurdu
Somali Silahlı Kuvvetlerinin kuruluşunun 66. yıl dönümü Mogadişu'da büyük bir törenle kutlandı. Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ordunun kaydettiği ilerlemeyi vurgularken Türkiye tarafından konuşlandırılan F-16 savaş uçakları gösteri uçuşuyla törene damga vurdu.

AA12 Nisan 2026 Pazar 19:29 - Güncelleme:
Somali'nin başkenti Mogadişu, Somali Silahlı Kuvvetlerinin 66. kuruluş yıl dönümü kapsamında büyük bir askeri törene ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un katıldığı törende yeni askeri araçlar sergilenirken, Türkiye'nin konuşlandırdığı F-16 savaş uçaklarının gösteri uçuşu büyük ilgi gördü.

MOGADİŞU'DA ASKERİ ARAÇ SERGİSİ VE F-16 GÖSTERİSİ

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, Somali Silahlı Kuvvetlerinin kuruluşunun 66. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Her yıl 12 Nisan'da kutlanan yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen törende, Somali Silahlı Kuvvetleri envanterine yeni katılan askeri araçlar sergilendi. Törene, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Savunma Bakanı Ahmed Moallim Fiqi, Genelkurmay Başkanı İbrahim Mohamed Mahmud, kabine üyeleri, askeri yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Mahmud, tören kapsamında askeri birlikleri selamladı.

Kutlamalarda ayrıca Türkiye tarafından konuşlandırılan F-16 savaş uçakları gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI MAHMUD'DAN 'KENDİ KENDİMİZE YETECEĞİZ' MESAJI

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Mahmud, Somali Silahlı Kuvvetlerinin gününü kutladı.

Silahlı kuvvetlerin kaydettiği ilerlemeye dikkati çeken Mahmud, "Bir dönem ülkemizde tüm üst düzey yetkililerin güvenliği Afrika Misyonu askerleri tarafından sağlanıyordu ama artık böyle bir şey yok çünkü eğitilmiş Somalili askerler var ve tüm yetkililerin güvenliğini onlar sağlıyor." dedi.

Uluslararası ortaklara teşekkür eden Mahmud, "Artık eskisi gibi yurt dışına asker göndermiyoruz ve askerler Somali'de eğitiliyor." ifadelerini kullandı.

SOMALİ'DE SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KURULACAK

Savunma alanında atılacak yeni adımlara da değinen Mahmud, "Yakında kurulacak savunma üniversitesi ile her şey daha da iyi olacak. Kendi kendimize yeteceğiz." diye konuştu.

