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Kardeş ülkeden havalanan uçak Türkiye'ye iniş yaptı

Pakistan'dan deprem bölgesine çadır taşıyan uçak Adana'ya geldi.

AA19 Mart 2023 Pazar 00:26 - Güncelleme:
Kardeş ülkeden havalanan uçak Türkiye'ye iniş yaptı
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından yürütülen çalışmalara destek amacıyla Pakistan'dan gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan uçak, Adana'ya iniş yaptı.

Pakistan hükümeti tarafından 50 bin çadır taşınmasına yönelik "özel uçuş operasyonu" kapsamında gönderilen 1350 çadırın yüklendiği 16'ncı uçak, Lahor kentinden havalandıktan sonra Adana Havalimanı'na indi.

İnsani yardım malzemelerinin ulaştırılması için 2 ülke arasında kurulan hava köprüsü aracılığıyla son gelen uçakla birlikte toplam 20 bin 67 çadırın Türkiye'ye sevkiyatı tamamlanmış oldu.

Uçaktan indirilen kış koşullarına ve yangına dayanıklı çadırlar, depremden etkilenen bölgelere sevk edildi.

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