Kardeş ülkeden küstah Yunan vekile tepki: O parmakları kırarız

DHA 01.02.2020 17:24 - Güncelleme: 01.02.2020 17:35

Yunanistan aşırı sağcı Altın Şafak partisinin eski üyesi ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Ioannis Lagos'un Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağı yırtmasına Azerbaycan'dan da tepki geldi.

"TÜRK BAYRAĞINA UZATILAN PARMAĞI KIRARIZ"

Azerbaycan Milletvekili Adil Aliyev, hiçbir etik kurala uymayan bu davranışı kınadığını belirterek, "Türkiye'nin bayrağına el uzatan soytarı milletvekili bilmelidir ki iki devlet bir millet olarak kardeş Türkiye'nin bayrağına el uzatanın parmağını kırarız. Bu olay Türkiye'yi üzdüğü gibi bizi de derinden üzdü. Türk bayrağı mukaddes bir bayraktır. Türk bayrağının üzerinde şehitlerin kanının rengi var. O yüzden iki kardeş bir millet olarak Türk bayrağına el uzatan her kim olursa olsun onun elini kırar ona yolunu gösteririz. Ona yanlış bir düşüncede olduğunu ona ispat ederiz" dedi.

"TÜRKİYE YALNIZ DEĞİLDİR"

Bu tür kışkırttırıcı hareketlerin sona ermesinin önemli olduğunu vurgulayan Aliyev, "Türkiye bizim için önemli bir değerdir. Türkiye yalnız değildir. Türk dünyası gardaş Türkiye ile omuz omuzadır, emrindedir" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Irkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda skandal bir harekete imza attı. Göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda konuşan ırkçı vekil, "Türkiye her istediğini yapabiliyor. Buna son vermeliyiz" diyerek Türk bayrağını yırttı.

Skandala ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Avrupa Parlamentosu'nda provokatör eyleme imza atan Yunan siyasetçi için "Çirkin, kabul edilemez ve takip edeceğiz" dedi.

Çavuşoğlu, 'Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa’nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık dur demeli.Bayrağımız her yerde şerefle dalgalanmaya devam edecek! AP’nin de bu palyaço hakkında gerekeni yapmasını bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Türk bayrağını yırtan Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Yunan vekil Ioannis Lagos hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, AP Genel Kurulu tarafından Brüksel'de gerçekleştirilen "Yunan Adalarında İnsani Durum" toplantısındaki konuşması sırasında Türk bayrağını yırtan Lagos hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Lagos hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 300. maddesinde belirtilen "devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçundan resen soruşturma yürütüleceği kaydedildi.