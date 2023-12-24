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Kardeş ülkeden şehitlerimiz için taziye mesajı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Pençe Kilit Harekatı Bölgesinde şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayımladı. 'Bu acı günde şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifa diliyoruz.' diyen Bayramov, 'Kardeşlerimizin terör tehdidine karşı verdikleri haklı mücadelede her zaman yanındayız.' açıklamasında bulundu.

TRT Haber24 Aralık 2023 Pazar 00:03 - Güncelleme:
Kardeş ülkeden şehitlerimiz için taziye mesajı
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

'Pençe-Kilit' operasyon bölgesinde kardeş Türkiye'nin çok sayıda şehit vermesi bizi derinden üzdü." açıklamasını yapan Bayramov, "Bu acı günde şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifa diliyoruz." dedi.

"TÜRKİYE'NİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Bayramov, Türkiye'nin yanında oldukları mesajını verdi:

"Kardeşlerimizin terör tehdidine karşı verdikleri haklı mücadelede her zaman yanındayız."

  • Ceyhun Bayramov açıklaması
  • başsağlığı
  • terör mücadelesi

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