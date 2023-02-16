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Kardeş ülkeden Türkiye çağrısı

Libya'daki faklı görüş ve ideolojilerdeki siyasi partilerin liderleri 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Libya halkına, Türkiye ile dayanışma ve yardım çağrısında bulundu.

AA16 Şubat 2023 Perşembe 14:04 - Güncelleme:
Kardeş ülkeden Türkiye çağrısı
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AA muhabirine konuşan Libya'nın en büyük siyasi partisi Adalet ve Bina'nın Genel Başkanı Imad el-Bennani, Türkiye'de meydana gelen depremi "büyük felaket" olarak nitelendirdi.

Bennani, Türkiye'nin kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bizim için değerli olan Türkiye'de böyle bir felaketin yaşanması hepimizi çok üzdü. Libya'daki sivil toplum kuruluşları, devlet kurumları, camiler, belediyeler ve sokaktaki vatandaş, herkes Türkiye ile dayanışma için harekete geçti.

Libya Türkiye'ye borçludur. Türkiye birçok meselede Libya'nın yanında yer aldı ve destekledi. Libyalılar için Türkiye'deki kardeşlerine ellerinden gelen yardımı yapmak bir görevdir."

Depremden içten ve samimi şekilde etkilendiklerini, Libya'daki şartların zorluğuna rağmen STK'lar ve camilerin yardım kampanyalarını hemen başlattığını belirten Bennani, Libya Dışişleri Bakanlığının da Türkiye'ye 50 milyon dolarlık yardım yapacağını açıkladığını ifade etti.

Bennani, "Bu soğuk havada depremden etkilenenlerin Allah yardımcısı olsun, ölenlere rahmet eylesin kalanlara acil şifalar versin." ifadelerini kullandı.

- LİBYA HALKINA TÜRKİYE İLE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Libya Değişim Partisi Başkanı Dr. Cuma Gamati de "Partimizdeki bütün üyeler adına, depremler nedeniyle kardeş Türk halkı, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hükümetine en samimi taziyelerimi sunuyorum." dedi.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Gamati, "Türkiye'nin yıkılan binaların yerine yenilerini mümkün olan en kısa sürede yapması ve bu krizden halk ve hükümet olarak bir an önce çıkması için Allah'a dua ediyoruz." diye konuştu.

Gamati, Libya'nın Türkiye'ye 55 kişiden oluşan arama-kurtarma ekibi ve insani yardımlar gönderdiğini hatırlatarak, "Bütün Libya halkına Türkiye ile dayanışma halinde olması ve elinden gelen yardımı yapması çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

- "DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER ALLAH KATINDA ŞEHİTTİR"

Libya Müstakil Demokratlar Partisi Başkanı Sami Sayd, "Şüphesiz ki biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve yine ona döneceğiz." ayetine atıfla "Baki olan sadece Allah'tır." dedi.

Türkiye'nin bu zorlu süreçten kısa sürede çıkacağına yönelik inancını paylaşan Sayd, şunları kaydetti:

"Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Depremde hayatını kaybedenler Allah katında şehittir. Türkiye'nin bu zor süreçten kısa sürede çıkacağına inanıyorum. Türkiye'nin halk ve yönetim olarak tekrar güvenlik ve selamete ermesini diliyorum."

Halkın Sesi Partisi Başkanı Fethi eş-Şibli ise Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türk halkı ve yönetimine taziyelerini sundu.

"ABD, Avrupa, Afrika ve Arap dünyası başta olmak üzere bütün halkların, Türkiye ve Suriye'ye yardımlarını yoğunlaştırmalarını istiyoruz." diyen Şibli, bunun insani bir durum olduğuna vurgu yaparak siyaset ile ilgisi olmadığını sözlerine ekledi.

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