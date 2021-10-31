İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2021 Pazar / 23 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,5907
  • EURO
    11,1573
  • ALTIN
    550.024
  • BIST100
    1522.04
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kardeş ülkeden 'Sasunyan' tepkisi! ''Alınan kararı kınıyoruz''
Güncel

Kardeş ülkeden 'Sasunyan' tepkisi! ''Alınan kararı kınıyoruz''

Kardeş ülke Azerbaycan, 1982'de şehit edilen Los Angeles Türk Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın katili terörist Hampig Sasunyan'ın, şartlı tahliye kararının ardından üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilmesine tepki gösterdi. Sasunyan'ın, ASALA terör örgütü üyesi olduğunu hatırlatan Abdullayeva, 'Sasunyan'ın serbest bırakılması kararını kınıyoruz.' ifadelerini kullandı.

AA31 Ekim 2021 Pazar 11:58 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 11:59
ABONE OL

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, 1982'de şehit edilen Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın katili terörist Hampig Sasunyan'ın, şartlı tahliye kararının ardından üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilmesine tepki gösterdi.

Abdullayeva, şehit Los Angeles Başkonsolosu Arıkan'ın katili terörist Sasunyan'ın serbest bırakılması hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Sasunyan'ın, ASALA terör örgütü üyesi olduğunu hatırlatan Abdullayeva, "Sasunyan'ın serbest bırakılması kararını kınıyoruz. Bir teröristin serbest bırakılması tehlikelidir aynı zamanda terörizmi teşvik etmeye de hizmet ediyor." ifadesini kullandı.

Abdullayeva, Ermenistan basınındaki haberlere göre Sasunyan'ın o ülkede olduğunu belirterek teröristin herhangi bir şekilde kahramanlaştırma girişimlerinin engellenmesi gerektiğini kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.