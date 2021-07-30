Kardeş ülkeden Türkiye'ye destek

AA 30 Temmuz 2021 Cuma 10:52 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 10:52

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, orman yangınlarının söndürülmesi ve kontrol altına alınmasına destek olması amacıyla Türkiye'ye ekiplerin gönderilmesi hususunda talimat verdiğini bildirdi.

Hacıyev, yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Başbakanı ve Olağanüstü Haller Bakanı'na gerekli talimatları verdi. İlgili devlet kurumları Türk muadilleriyle temasa geçti ve yardım ekipleri en kısa sürede kardeş ülkeye hareket edecek." ifadelerini kullandı.



AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A, TÜRKİYE'DEKİ ORMAN YANGINLARINDA ÖLENLER İÇİN TAZİYE MESAJI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan yangınlarda hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Aliyev mesajında, kardeş Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan şiddetli orman yangınları ve sonuçlarının kendisini derinden üzdüğünü belirtti.

Erdoğan'ın liderliğindeki hükümetin attığı kararlı adımlar sayesinde azimli ve mücadeleci Türk halkının bu felaketi kısa sürede atlatacağından emin olduğunu kaydeden Aliyev, mesajında, "Azerbaycan hükümeti ve halkı, her zaman olduğu gibi bugün de kardeş Türk halkı ile dayanışma içindedir ve onun yanındadır." ifadesini kullandı.

Aliyev, şahsı ve Azerbaycan halkı adına, yangınlarda hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına taziyelerini sundu yaralılara acil şifalar diledi.