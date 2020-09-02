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Kardeşi haber alamayınca evine gitti, ağabeyinin cesedini balkonda buldu

Antalya'da yalnız yaşayan 70 yaşındaki kişi, evinin balkonunda ölü bulundu. Yaşlı adamın 1,5 yıl önce eşini kaybettiği ve yalnız yaşadığı öğrenildi.

IHA02 Eylül 2020 Çarşamba 15:43 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 15:44
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Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi’ndeki bir apartmanın 7’nci katında yaşayan Süleyman Özdemir’den (70) haber alamayan kardeşi Şerafettin Özdemir, ağabeyinin durumunu merak ederek eve geldi. Kapıyı çalmasına karşın açan olmayınca eve çilingir çağırdı. Çilingirin kapıyı açmasıyla birlikte eve giren Şerafettin Özdemir, ağabeyini balkonda hareketsiz bir şekilde buldu. İhbarla eve gelen sağlık ekipleri Özdemir’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Özdemir’in 1,5 yıl önce eşini kaybettiği ve yalnız yaşadığı öğrenildi.

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