Kardeşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin K. (20), ablası Merve K. (28) ile gürültü nedeniyle tartışmaya başladı. Büyüyerek devam eden tartışmada, cinnet geçirdiği iddia edilen kardeş Hüseyin K., ablası Merve K.'ya saldırarak birçok yerinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Merve K. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 28 yaşındaki Merve K. tüm müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

Kardeş Hüseyin K. ise olay yerinde bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Hüseyin K. adliyeye sevk edildi.

Sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yayınlayan yakınları, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenaze işlemlerinin netleşeceğini duyurdu.