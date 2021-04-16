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  • 'Kardeşim oturacak' diye kiraladığı evi kumarhaneye çevirdi
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'Kardeşim oturacak' diye kiraladığı evi kumarhaneye çevirdi

Konya'da 'kardeşim oturacak' diyerek 250 liraya kiraladığı evi, kumarhaneye çevirdiği belirlenen A.E., 'kumar oynatmak ve oynanması için yer temin etmek' suçundan gözaltına alındı.

DHA16 Nisan 2021 Cuma 17:41 - Güncelleme: 16 Nisan 2021 Cuma 17:41
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Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri A.E.'nin Seyitharun Mahallesi'nde kiraladığı evi, pandemiyi fırsat bilip kumarhaneye çevirdiği bilgisini aldı. Bunun üzerine dün eve operasyon düzenleyen polis, çok sayıda iskambil kağıdı ele geçirirken masalardaki bir miktar paraya da el koydu. Polis, kumar oynadığı belirlenen 8 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre toplam 8 bin 16 lira, evdeki 12 kişiye maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal suçundan 48 bin 600 lira olmak üzere toplam 56 bin 616 lira para cezası uyguladı.

'Kardeşim oturacak' diye evi 250 liraya kiraladığı öğrenlien A.E. ise 'kumar oynatmak ve oynanması için yer temin etmek' suçundan gözaltına alındı.

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