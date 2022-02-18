İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2022 Cuma / 17 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,64
  • EURO
    15,4933
  • ALTIN
    828.971
  • BIST100
    2019.54
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kardeşini bacağından vuran şahıs her yerde aranıyor
Güncel

Kardeşini bacağından vuran şahıs her yerde aranıyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Sezgin Ş., evine gidip, tartıştığı kardeşi Seçkin Ş.'yi (38) tabancayla bacağından yaraladı. Polis, kaçan Sezgin Ş.'yi her yerde arıyor.

DHA18 Şubat 2022 Cuma 14:49 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 14:49
ABONE OL
Olay, Osmangazi'ye bağlı Altınova Mahallesi Taraklı Sokak'ta meydana geldi. Sezgin Ş., evine gittiği kardeşi Seçkin Ş. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Sezgin Ş., bu sırada belinden çıkardığı tabancayla Seçkin Ş.'nin bacaklarına doğru ateş etti. Sol bacağına 2 mermi isabet eden Seçkin Ş., kanlar içinde yere yığılırken, Sezgin Ş. ise araçla kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Seçkin Ş. de sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Seçkin Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis de kaçan Sezgin Ş.'yi her yerde arıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.