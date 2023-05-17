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Kardeşini boğarak öldürdü

Antalya'nın Kemer ilçesinde kardeşini boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AA17 Mayıs 2023 Çarşamba 14:56 - Güncelleme:
Kardeşini boğarak öldürdü
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Çamyuva Mahallesi'ndeki bir apartta konaklayan Hüseyin B'nin (57) cesedini gece saatlerinde bulan apart çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine aparta, Çamyuva Jandarma Karakol Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Hüseyin B'nin vücudunda herhangi bir delici ve kesici iz olmadığı tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu hayatını kaybeden Hüseyin B'nin kardeşi Ö.B. cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

Ö.B. jandarmadaki ilk ifadesinde, kardeşi Hüseyin B'nin sağlık sorunları olduğunu ve acısını dindirmek için yastıkla boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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