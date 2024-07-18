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Kardeşini darbeden kişiyi yaralayan zanlı yakalandı

Beyoğlu'nda bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı yakalandı.

AA18 Temmuz 2024 Perşembe 11:33 - Güncelleme:
Kardeşini darbeden kişiyi yaralayan zanlı yakalandı
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Beyoğlu'nda bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sururi Mehmet Efendi Mahallesi'nde 7 Temmuz'da, M.Y, kardeşini darbettiği iddiasıyla M.H. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.Y'nin silahla ateş etmesi üzerine M.H. yaralandı.

Yaralanan M.H. hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüpheli M.Y. Ömer Hayyam Caddesi'nde yakalandı.

Şüphelinin üstünden ruhsatsız tabanca ile şarjör ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Y. adliyeye sevk edildi.

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