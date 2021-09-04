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Güncel

Kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kardeşi tarafından tüfekle vurulduğu iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

AA4 Eylül 2021 Cumartesi 07:08 - Güncelleme: 4 Eylül 2021 Cumartesi 07:08
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İddiaya göre, Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşayan C.Ö. ile K.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Ö. kardeşi C.Ö'yü pompalı tüfekle vurdu.

Kavgayı ayırmak için müdahale eden baba A.Ö. ise başından yaralandı.

Silah seslerini duyan çevredekiler, Polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, C.Ö. ve A.Ö'yü bölgedeki özel bir hastaneye kaldırdı. C.Ö. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın şüphelisi K.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

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