Kardeşinin bıçakladığı ağabey, kurtarılamadı
GAZİANTEP'te, kardeşi tarafından eşi ve çocuklarının gözleri önünde bıçaklanan Ünal Şahin (50), tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.
- DHA
Olay, pazar günü Karşıyaka Mahallesi´nde meydana geldi. Fırıncılık yapan Ünal Şahin'in evinin önüne 5 yıldır konuşmadığı kardeşi Ümit Şahin (35) gelip, bağırmaya başladı. Bu nedenle 2 kardeş arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Ümit Şahin, ağabeyini, eşi ve 3 çocuğunun gözleri önünde bıçakladı. Ağır yaralanan Ünal Şahin, ambulansla Dr. Ersin Aslan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kaçan Ümit Şahin ise polisler tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Ardından tutuklandı.
İlk müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ünal Şahin, bu sabah yaşamını yitirdi. Şahin´in cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
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