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Güncel

Kardeşler arasında çıkan arazi anlaşmazlığı kavgasında kan aktı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi öldü. Aracıyla olay yerinden kaçan diğer kardeş ise kaza yaparak yakalandı.

AA19 Ağustos 2020 Çarşamba 15:39 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 15:39
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Alınan bilgiye göre, Servetiye Karşı Mahallesi'nde Mustafa C. (67) ile kardeşi Mehmet C. (49) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa C, kardeşi Mehmet C'ye tabancayla ateş etti.

Ağır yaralanan Mehmet C, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aracıyla olay yerinden kaçan Mustafa C. Armutboğazı mevkisinde kaza yapması üzerine Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zanlı, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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