Kardeşler arasında çıkan kavga kanlı bitti

DHA 5 Kasım 2021 Cuma 13:04 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 13:04

Olay, saat 02.00 sıralarında Alikayha Cumhuriyet Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'nde meydana geldi. Güven K. ile kardeşi Gökhan K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Güven K. yanındaki tabancayla kardeşi Gökhan'a ateş etti. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Gökhan K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Gökhan K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Olayın ardından kaçan Güven K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.