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Güncel

Kardeşler arasındaki miras kavgasında kan aktı

Konya'da, miras meselesi yüzünden çıkan kavgada Adnan U. (30), ağabeyi Aziz U.'yu (32) tüfekle vurarak öldürdü. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, kaçan Adnan U.'yu her yerde arıyor.

DHA06 Ağustos 2020 Perşembe 10:04 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 10:04
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Olay, saat 02.30 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Horozluhan Mahallesi Kavakaltı Sokak'taki iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Aziz U. ve kardeşi Adnan U., telefonla konuştukları sırada aralarında miras meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma üzerine Aziz U., köyden kardeşi Adnan U.'nun iş yerine geldi. Burada çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Adnan U., ağabeyi Aziz U.'yu tüfekle sırtından vurarak, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Aziz U.'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, kaçan Adnan U.'yu her yerde arıyor.

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