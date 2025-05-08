Sivas'ta iki kardeş evlerinde bıçaklanarak öldürüldü, zanlı Ankara'da yakalandı.

Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanın 12. katındaki dairelerine gelen anne, çocukları Umutcan (22) ve Melisa Şimşek'i (16) kanlar içinde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

- ELLERİ PLASTİK KELEPÇEYLE ARKADAN BAĞLANMIŞ HALDE BULUNDU

Polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, elleri plastik kelepçeyle arkadan bağlanmış iki kardeşin boğazlarına aldıkları bıçak darbesiyle hayatlarını kaybettiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay da olay yerine gelerek bilgi aldı.

- ÖLDÜRÜLEN KARDEŞLERDEN MELİSA ŞİMŞEK MİLLİ KAYAKÇIYDI

Umutcan ve milli kayakçı Melisa Şimşek'in otopsi işlemlerinin tamamlandığı yarın cenazelerinin toprağa verileceği belirtildi.

Öte yandan, ailenin, baba Uğur Şimşek hakkında 2020 yılı Temmuz ayında kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Öldürülen kardeşlerden Melisa Şimşek'in Kongre Lisesi 10'uncu sınıfında eğitim gördüğü, ağabeyi Umutcan Şimşek'in ise kentte düğün salonlarında garsonluk yaptığı belirtildi.

- OLAYLA İLGİLİ 1 ŞÜPHELİ ANKARA'DA YAKALANDI

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, maskeli, güneş gözlüklü ve şapkalı şekilde apartmana giren 1 şüphelinin bir süre sonra binadan ayrıldığını tespit etti.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde olayı şüpheli H.S'nin (34) gerçekleştirdiğini, sonrasında Ankara'ya gittiğini tespit etti.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışan ekipler, cinayet zanlısını gözaltına aldı.

Sivas Valiliğinin açıklamasında, "İşlemleri sonrası zanlı adli makamlara sevk edilecek olup, cinayetin sebebi çok yönlü olarak araştırılmaktadır. Bu menfur olayda hayatını kaybeden evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Öldürülen çocukların babası Uğur Şimşek'in amcası Fevzi Şimşek (77), gazetecilere, olay sırasında çocukların annesinin Yıldızeli ilçesine bağlı köylerinde olduğunu söyledi.

Polislerden öğrendiği kadarıyla eve maskeli, şapkalı, eldivenli bir kişinin geldiğini anlatan Şimşek, "Kız evde yalnızmış, ağabeyi sonradan gelmiş, saldırgan ikisini de öldürmüş. Biz böyle duyduk." dedi.

Çocukların babasının yaklaşık 5 yıldır kayıp olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Onun kahrını çekiyor bu çocuklar. Para alışverişi, alacak verecek meselesi varmış, o yüzden kaçıyordu. O tarihten sonra yakınları televizyona çıktı. Polisler şüpheliyi arıyor, kameradan baktılar. Kim olduğunu bilmiyorum, şüphelendiğimiz biri yok. Çocuklar çok efendiydi, dört dörtlüklerdi. Efendi, nazlı, sakin, anneleri de sakindi. Onlara hiçbir şey diyemem, herhangi bir kötülükleri yoktu."

ZANLI SİVAS'A GETİRİLDİ

İki kardeşi evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla Ankara'da yakalanan zanlı Sivas'a getirildi.

Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanın 12. katındaki dairede dün Umutcan (22) ve milli kayakçı kardeşi Melisa Şimşek'i (16) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen ve olayın ardından Ankara'ya kaçan zanlı Hüseyin Sönmez (34), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Sivas'a getirildi.

Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Sönmez, gazetecilerin cinayeti neden işlediği ve ölen çocukların babasını da öldürdüğü iddiasıyla ilgili sorulara cevap vermedi.

Parmağında bıçak kesiği olduğu görülen Sönmez, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

- 25 SAATLİK KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Farklı noktalardaki yaklaşık 25 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri, şüphelinin cinayette kullandığı bıçak ve pala ile maske ve diğer ekipmanları farklı noktalardaki çöp konteynırlarına attığını tespit etti.