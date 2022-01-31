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''Kardeşlerimiz üşürken biz uyuyamayız''

Türkiye Gençlik Vakfı ve Sadakataşı Derneği, İdlib'te çadır kentlerde yaşayan mülteci aileler için acil yardım çalışması düzenledi. İlk etapta toplanan yardımlar ile mülteci ailelere yardımda bulunuldu.

31 Ocak 2022 Pazartesi 17:23 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 17:23
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Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukların yaşanması ile birlikte İdlib'te zor günler geçiren mülteci aileler için Türkiye Gençlik Vakfı ve Sadakataşı Derneği harekete geçti. 'İyilik Isıtır' mottosuyla düzenlenen bu yardım kampanyası kapsamında toplanan bağışlar ile ailelere yardımda bulunuldu. Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı Enes Eminoğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı 'İdlib'i #İYİLİKISITIR' çağrısına 81 il teşkilatından ve sosyal medya kullanıcılarından destek yağdı. Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı Enes Eminoğlu ve Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal bizzat bölgeye giderek yardımları ulaştırdı. Düzenlenen yardım kampanyası ile ailelerin; bot, battaniye, mont, atkı, bere, eldiven, soba ve kömür gibi temel ihtiyaçları karşılandı.

28 Ocak tarihinde Azez Bölgesindeki 155 aileye; 775 torba kömür, 620 battaniye ve 155 adet gıda kolisi olacak şekilde yapılan yardımın ardından kampanya devam ediyor. İyilik hareketine katılmak isteyen yardımseverlerin, İDLİB yazıp 2989'a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabileceği bildirildi.

  • Türkiye Gençlik Vakfı
  • Sadakataşı Derneği
  • idlib

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