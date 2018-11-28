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Osmaniye'de kardeşlerin arsa kavgası: 1 ölü

Osmaniye´nin Kadirli ilçesinde 3 kardeş arasında arsa yüzünden çıkan bıçaklı kavgada en küçük kardeş, 2 ağabeyini bıçakladı. Ağabeylerden biri yaşamını yitirirken, diğeri tedavi altına alındı. Kaçan kardeş ise polis tarafından yakalandı.

  • DHA
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Olay, Şehit Mehmet Delikuş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Yalınkılınç (47) ile ağabeyleri Mustafa (49) ve Cengiz Yalınkılıç (53) arasında arsa meselesi yüzünden tartışma çıktı.
 
 
Mustafa ve Cengiz Yalınkılıç, kardeşleri Yusuf Yalınkılıç'ı dövdü. Yusuf Yalınkılıç, evine gidip aldığı bıçakla ağabeylerinin yanına geri döndü. İki ağabeyini de bıçakla yaraladı. Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerden Mustafa Yalınkılınç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cengiz Yalınkılınç ise ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından kaçan Yusuf Yalınkılıç, polis tarafından yakalandı. Polis, soruşturma başlattı.

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