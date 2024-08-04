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Kardeşlerin kavgasında kan aktı: 2 ölü

Ordu'nun Perşembe ilçesinde ağabeyini tabancayla vurarak öldüren kişi intihar etti.

AA4 Ağustos 2024 Pazar 10:53 - Güncelleme:
Kardeşlerin kavgasında kan aktı: 2 ölü
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İlçenin Kaleyaka Mahallesi'ndeki evinin önünde Sinan K. (56) ile kardeşi Serhan Lütfü K. (54) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine emekli asker olduğu öğrenilen Serhan Lütfü K, kendisi gibi emekli asker olan ağabeyi Sinan K'ya tabancayla ateş etti. Serhan Lütfü K, daha sonra aynı tabancayla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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