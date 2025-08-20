İSTANBUL 28°C / 19°C
Güncel

Kardeşlik Komisyonu'nun 5. toplantısı sona erdi... Tarih verildi: Gözler hukukçularda

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 5. Toplantısı sona erdi. Komisyon, haftaya yapılacak toplantılarda eski Meclis Başkanları ve Baro Başkanlarını dinleyecek. Öte yandan 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda kurulan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' beşinci toplantısına başkanlık eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Süreci zehirlemek isteyenler var.' dedi.

20 Ağustos 2025 Çarşamba 14:11
Kardeşlik Komisyonu'nun 5. toplantısı sona erdi... Tarih verildi: Gözler hukukçularda
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantının açılışında, 40 yılı aşkın bir süredir yaşadığımız acıların herkesin ortak acısı olduğunu belirterek, bu acıların bir daha yaşanmaması için siyaset kurumunun kardeşlik ve demokrasi içerisinde hareket ederek, gerekli tedbirleri alması gerektiğinin altını çizdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecini 86 milyonun ortak faydasına olacak şekilde bir an evvel sonuçlandırmak için çalışanlar ve bunun için gayret sarf edenler olduğu gibi, bu süreci zehirlemek isteyen sayıca çok az bazı grupların da bulunduğuna dikkati çekti.

Kurtulmuş, Komisyonda hiçbir şekilde konuşulmamış, Komisyonun kurulmasından önceki süreçlerde dahi gündeme gelmemiş, toplantıların hiçbir anında Komisyon üyeleri tarafından paylaşılmamış sözleri hem de gizli oturumlarda konuşulmuş gibi ortaya koymanın en hafif tabiriyle açık bir provokatörlük olduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, komisyon çalışmalarını sekteye uğratabilecek çabalara karşı komisyondaki 51 üyenin ortak bir kararlılık içerisinde olduğunu belirtti.

Komisyon toplantısında Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri ile İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği, Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı, İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı temsilcileri dinlendi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 11.00'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda 6. toplantısını gerçekleştirecek.

Bu toplantıda, önceki dönem Meclis Başkanları Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım, Mustafa Şentop'un sürece ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmeleri alınacak.

Ayrıca Komisyonun 28 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda gerçekleşecek 7. toplantısında Türkiye Barolar Birliği dinlenecek.

