25 Kasım 2025 Salı
Güncel

Kargoda ölülerin adı kullanıldı! Zehir şebekesine 3 ilde eş zamanlı baskın

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 10 zanlı gözaltına alındı. Ekipler, aralarında kargo çalışanlarının da olduğu şüphelilerin, hayatını kaybeden kişilerin isimlerini kullanarak kargoya verilen paketlerle uyuşturucu sevkiyatı yapıldığını tespit etti.

AA25 Kasım 2025 Salı 15:57 - Güncelleme:
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, aralarında kargo çalışanlarının da olduğu şüphelilerin, hayatını kaybeden kişilerin isimlerini kullanarak kargoya verilen paketlerle uyuşturucu sevkiyatı yapıldığını tespit etti.

İstanbul, Hakkari ve Kütahya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda 12 kilo 325 gram eroin, 2 kilo 899 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

