İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Ocak 2021 Cumartesi / 25 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3748
  • EURO
    9,0358
  • ALTIN
    438.119
  • BIST100
    1540.61
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kargoyla gönderilen ve üzerinde ''potasyum nitrat'' yazan paket incelemeye alındı
Güncel

Kargoyla gönderilen ve üzerinde ''potasyum nitrat'' yazan paket incelemeye alındı

Adana'da kargoyla bir kadının evine gönderilen ve üzerinde 'potasyum nitrat' yazan paketteki madde incelenmek üzere polis ekiplerince laboratuvara götürüldü.

AA09 Ocak 2021 Cumartesi 13:18 - Güncelleme: 09 Ocak 2021 Cumartesi 13:19
ABONE OL

Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Bulvarı'nda yaşayan Ruken Y'ye, sabah saatlerinde tanımadığı kişiden kargo geldi.

Ruken Y, açtığı kargo paketinin üzerinde, tarım ve sanayinin dışında el yapımı patlayıcı üretiminde de kullanılan "potasyum nitrat" ibaresini görünce durumu polise bildirdi.

Eve gelen polis, yaptığı incelemede, maddenin potasyum nitrat olmadığını belirledi.

Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından paketteki madde, incelenmek üzere Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne götürüldü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.