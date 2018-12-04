Kargoyla sahte içki siparişi yaptılar
Aydın'da bir kargo firmasına ait araçta 149 şişe sahte içki ele geçirildi.
- AA
Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente bir kargoyla sahte içki getirileceği ihbarı üzerine kargo aracını durdurdu.
Araçta yapılan aramada, M.K. adına gelen koli içerisinde 149 şişe sahte içki ele geçirildi. Adresi tespit edilen M.K, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Para cezası uygulanan M.K, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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