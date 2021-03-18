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Kargoyla sevk edilen 13,5 kilo metamfetamin yakalandı

Mersin'de narkotik polisleri, kargoya gelen çuvalda 13,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi, 3 kişi tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

DHA18 Mart 2021 Perşembe 10:44 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 10:44
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente doğu illerinden kargoyla yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği tespiti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Polis ekipleri, merkez Toroslar ilçesindeki kargo şubesine kargoyu almaya giden şüpheliyi takibe aldı. Ekipler, çuvalı teslim alan şüpheliyi gözaltına aldı. Çuvalda yapılan kontrolde, 13,5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi, B.A., F.B. ve S.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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