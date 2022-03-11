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'Kargu' Kato Dağı'nda nöbette

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Kato Dağı'nda, Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi Kargu'nun Mehmetçik tarafından kullanıldığı görüntüleri paylaştı.

AA11 Mart 2022 Cuma 14:45 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 14:45
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STM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, rakımın 2 bin 950 metre, hava sıcaklığının eksi 25 derece ve kar kalınlığının 7 metre olduğu bilgisi verilirken, "Mehmetçiğimizin destan yazdığı Kato Dağı'nda, milli gururumuz Kargu vatan nöbetinde." ifadesi kullanıldı.

2018 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ve muharebe alanında kendisini kanıtlayan Kargu'nun ihracatına da başlanmıştı. Riskli yerlerde askerlerin bölgeye girmeden tehditleri tespit ederek etkisiz hale getirilmesinde görev alan Kargu, tek er tarafından taşınabilmesinin yanında platform üzerinde gömülü ve gerçek zamanlı özgün görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmalarıyla sabit veya hareketli hedeflere karşı etkili oluyor. Gündüz ve gece etkin operasyon yapabilen sistem, hassas vuruş kabiliyetine sahip bulunuyor.

  • Kargu
  • Kato Dağı
  • STM Savunma

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