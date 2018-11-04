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Karı kocanın içinde kavga ettiği otomobil su kanalına uçtu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kavga eden bir çiftin içerisinde bulunduğu otomobil yol kenarında bulunan su kanalına uçtu. Çift, yan yatan otomobilin içerisinden yara almadan çıktı.

  • İHA
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Olay, Şirintepe Mahallesi Çenedere Viyadüğü altı Yıldırım Sokak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre R.Ö., idaresindeki 41 BA 259 plakalı otomobille seyir halindeyken eşiyle arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sırasında R.Ö.’nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde otomobil kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan su kanalına uçtu.
 
Yan yatan otomobil içerisindeki R.Ö. ve eşi kazadan yara almadan kurtuldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından R.Ö. ve eşinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Sağlık kontrolleri olay yerinde yapılan R.Ö. ve eşinin birbirlerinden şikayetçi olması üzerine polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.
 
 Kanala uçan otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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